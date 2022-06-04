شاهد .. متسولة ثرية في مكة المكرمة.. لن تصدق ماذا وجدت أجهزة الأمن بحوزتها عند القبض عليها والذي لم يتوقعة أحد !!

انت الان تتابع خبر متسولة ثرية في مكة المكرمة.. لن تصدق ماذا وجدت أجهزة الأمن بحوزتها عند القبض عليها والذي لم يتوقعة أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

ألقت الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة القبض على سيدة من إحدى الدول الآسيوية مارست التسول، وتمكنت من جمع مالية طائلة، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية.

أوضحت الأجهزة الأمنية السعودية أن قيمة الأموال التي جمعتها السيدة التي تحمل إحدى الجنسيات الآيوية من ممارسة التسول بلغت ما يقارب 117 ألف ريال، بالإضافة إلى عدد من العملات الأجنبية ومصوغات ذهبية.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، مقطع فيديو، أظهر المبالغ المالية الكبيرة التي جمعتها السيدة، سواء من العملة المحلية أو العملات الأجنبية، بالإضافة للمصوغا الذهبية.

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي حالة تسول من خلال الاتصال على الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.

وأكدت «الداخلية السعودية» أن هذه الحالة تؤكد حصول المتسولين على مبالغ ضخمة من وراء ظاهرة التسول التي تنتشر خاصة في شهر رمضان والتي يستغلها البعض من أجل التكسب في هذا الشهر الفضيل.

وأدى إعلان الأجهزة الأمنية القبض على السيدة المتسولة التي تحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية، إلى دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية الذين عبروا عن استيائهم من استغلال المتسولين لكرم المواطنين وحبهم لعمل الخير بطرق غير شريفة لاستجداء استعطافهم.

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية كانت قد أعلنت مطلع رمضان الجاري، عن إيقاف امرأة مُخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الجيبوتية، امتهنت «التسول» لجمع مبالغ مالية كبيرة.

أوضحت الأجهزة الأمنية أنه عُثر بحوزتها على مبلغ 132 ألف ريال جمعتها عن طريق التسول، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها لجهات الاختصاص.

وأضافت أن هؤلاء يستغلون تعاطف الناس للكسب، بوسائل متعددة وطرق مخادعة، مثل كبار السن وباستخدام عربات المعاقين، وكذلك توجيه الأطفال للتسول في الأماكن العامة والمحال التجارية.

يذكر أن الأمن العام أعلن أن الجهات الأمنية المختصة ستقوم بالقبض على كل من يمارس التسول، وإحالته للجهات المختصة مطالباً المواطنين والمقيمين بتوجيه صدقاتهم عبر الوسائل النظامية التي تضمن وصولها إلى المحتاجين وعدم التشجيع على امتهان التسول.

بدوره، أكد العميد سامي الشويرخ، المتحدث باسم الأمن العام، أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على من يُقبض عليه وهو يمتهن التسول أو من يحرضه أو يتفق معه أو يساعده أو يدير ذلك بأي صورة كانت، وهي السجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معاً.

الإضافة إلى إبعاد كل من عوقب، بموجب نظام مكافحة التسول من غير السعوديين عن المملكة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة.