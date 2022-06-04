شاهد .. شاب يقتل ابن عمه بالفأس بسبب ما فعلته أبنته وبكل جرأة.. لن تصدقوا ماذا فعلته الفتاة وصدم الكل !

انت الان تتابع خبر شاب يقتل ابن عمه بالفأس بسبب ما فعلته أبنته وبكل جرأة.. لن تصدقوا ماذا فعلته الفتاة وصدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

اعترف متهمان بقتل مزارع، 67 سنة، بضربة فأس في رأسه في منطقة العياط جنوب الجيزة، أمام جهات التحقيق، بارتكابهما جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قائلين «بنته جابت لنا العار، مقتلهاش لما اتزوجت من غير موافقتنا».

وبحسب التحقيقات، فإن أجهزة الأمن كشفت غموض العثور على جثة المجني عليه، مٌلقاة بقطعة أرض ملكه، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به من كسر بالجمجمة.

وذكرت التحقيقات، أن المتهمين، مزارعان، هما: ابن عم المجني عليه، ونجل شقيقه، واعترفا بأن الضحية لم يقتل ابنته التي تزوجت دون موافقة العائلة، فجلب لهم العار جميعًا على حد قولهما.