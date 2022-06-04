شاهد .. هل تتذكرون نور قمر نجمة ذا فويس التي تسببت بالهجوم على كاظم الساهر ؟؟ شاهدوا كيف أصبحت اليوم وخطفت قلوب الشباب بجمالها الشديد ! (صورة)

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون نور قمر نجمة ذا فويس التي تسببت بالهجوم على كاظم الساهر ؟؟ شاهدوا كيف أصبحت اليوم وخطفت قلوب الشباب بجمالها الشديد ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

خطفت نجمة ذا فويس كيدز التونسية، نور قمر، الأنظار، وأبهرت الجمهور في أحدث ظهور، وكيف تغيرت ملامحها بعد مرور ما يقرب من 6 سنوات، منذ ظهورها الأول في البرنامج عام 2016.

ونشرت نور قمر صورة لها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة صارخة باللون الفوشيا، ما أثار صدمة للجمهور بسبب تغير ملامحها تماماً.

وظهرت نور بإطلالة تبرز جمالها وأنوثتها وتغير ملامحها بشكل تام، وأبدى الجمهور إعجابهم بطريقة اختيارها التي تناسب عمرها، إلا أنها واجهت بعض الانتقادات واتهموها بالمبالغة في المكياج والإطلالات القصيرة التي نشرتها.

وتبلغ نور قمر من العمر حالياً 19 عاماً، حيث أصبحت في مرحلة الشباب وتغير شكلها بالكامل عن ظهورها لأول مرة وهي لم تتجاوز الـ13 عاماً خلال برنامج "ذا فويس كيدز"، واختارت وقتها تأدية أغنية "برضاك يا خالقي"، للفنانة الراحلة أم كلثوم أمام لجنة التحكيم، والتي ضمت: الفنان كاظم الساهر، والفنان تامر حسني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

يُشار أن خروج نـور قمر من برنامج "ذا فويـس كيدز" لم يرق حينها للكثيرين، فشنّوا حملة عنيفة على الفنان كـاظم الساهر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ثمّ امتدت لتطال نانسي عجرم بأقسى العبارات، مع أن نـور قمر، كانت في فريق كـاظم الساهر وليس في فريقها. لكن ترك نانسي مقعدها واعتلاءها المسرح وتقبيلها منافس نـور قمر في الفريق، الطفل عبد الرحيم الحلبي، أزعج المنتقدين واستفزّهم، حتى أن هناك من رأى أن كاظم أذعن لـ نانسي وخضع لرغبتها.

وكانت شاركت نور قمر في برنامج "بوليفارد المواهب"، الذي عرض عام 2021، ضمن موسم الرياض، أغاني مختلفة، منها: الأسامي، وصبري عليك طال، وبعاد كنتم.

واستطاعت نور قمر تحقيق نجاح وشهرة كبيرة، خاصة بعد مشاركتها مرتين في برنامج "بوليفارد الرياض"، لتطلق أولى أغانيها مؤخراً.