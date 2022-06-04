شاهد .. فتاة تنزع ثوب الخجل وتعترف بجرأة غير مسبوقة : زوجي طلب مني شيء محرم شرعاً وهدد بالطلاق ان لم افعل..لن تصدق ماطلبه منها !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر فتاة تنزع ثوب الخجل وتعترف بجرأة غير مسبوقة : زوجي طلب مني شيء محرم شرعاً وهدد بالطلاق ان لم افعل..لن تصدق ماطلبه منها !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

تنناقش الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، خلال لقاءاتها الأسبوعية مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه بوضوح المذاع على فضائية الحياة العديد من القضايا والاستفسارات، التي تخص العلاقات الزوجية.

وتتضمن المناقشات الكثير من الأسئلة الجريئة، والتي من الممكن أن تكون في نظر البعض خارجة أو خادشة للحياء، لكنها تناقشها في إطار رصين ومهذب رغم جراءة الاسئلة التي تتلقاها :

وضمن تلك الاسئلة فقد وجّهت إحدى السيدات، رسالة إلى الدكتورة هبة قطب، تشكو فيها من رغبة زوجها في إقامة علاقة لها برفقة زوجته الثانية، مهددًا إياها بالطلاق في حالة الرفض.

وردت “قطب” قائلة لها: “اوعي تقبلي، ده شئ حرام، ربنا سمّاها خلوة شرعية، وأي شئ تاني ربنا هيحاسبك عليه”.