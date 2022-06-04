شاهد .. بعد ظهورها بالعباءة والحجاب..ماهلاغا جابري تفجر الأنترنت بالبيكيني الفاضح في أوقح إطلالة !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

أطلت ملكة جمال الكون، عارضة الأزياء الإيرانية ​ماهلاغا جابري​ على المتابعين بإطلالة جديدة أثارت إعجاب البعض من الجمهور وأحدثت ضجة وغضب بين البعض الأخر منهم، حيث ظهرت بالبيكيني بعدما كانت قد أطلت على المتابعين مرتدية حجاب باللون الأسود وعباءة باللون ذاته وبدت محتشمة من خلال لباسها.

ونشرت ماهلاغا جابري مجموعة من الصور في حسابها الخاص عبر خاصية القصص القصيرة، ظهرت فيها على الشاطئ بالبيكيني، وتداول المتابعون الصور بشكل كبير معبرين عن غضبهم إزاء ظهورها هكذا بعدما ظهرت بالحجاب و العباءة.