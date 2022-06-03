شاهد .. الكاميرا تدخل أخيراً قصر النجمة المصرية غادة عبد الرازق الذي تعيش فيه كالأميرات.. ترف باذخ يفوق الخيال !!

انت الان تتابع خبر الكاميرا تدخل أخيراً قصر النجمة المصرية غادة عبد الرازق الذي تعيش فيه كالأميرات.. ترف باذخ يفوق الخيال !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

يعتبر غادة عبد الرازق ، من أكثر الفنانات اللواتي يمكن القول أن حياتهن مكشوفة على السوشيال ميديا، فهي لطالما عمدت إلى مشاركة جمهورها الكثير من صورها الخاصة، خصوصاً من داخل منزلها.

لم تتوان النجمة المصرية غادة عبد الرازق عن الكشف عن صور من الفيلا الخاصة بها، وقد طالبت رأي جمهورها في ذوقها في اختيار أثاث منزلها، كاتبة: "أحبّ أن أشارك جمهوري في ذوقي في بيتي أتمنى يعجبكم على الأقل تبقوا متخيلني فيه".

وخلال إلقاء نظرة على منزل عبد الرازق المؤلف من طابقين، نلاحظ أصالة الطراز الشرقي والمصري تحديداً، في لمسات اجتمعت في قطع الأثاث والسجاد، وتصميم كلّ من المطبخ والحمّامات. كلّ هذه التوليفة تشكل في النهاية لوحة فنية بألوان مُشرقة وروح عصرية، تتناسب مع ذوق الممثلة.



طراز خشبي في منزل غادة عبد الرازق

يُسيطر الطابع الخشبي على منزل غادة عبد الرازق، ولم يخلُ ركن يبدو أنّ النجمة تحبّ أن ترتاح فيه بعد يوم مضنٍ من العمل، من لمسة الألوان المشرقة التي تميّز باقي تصميم المنزل، حيث تجلّت في ألوان الكراسي، ووحدة الديكور المتدليّة من السقف، إلى جانب بعض الأكسسوارات الصغيرة الملونة على الأرفف.



بلاط أسود مطعّم بالرخام سيطر على مدخل منزل عبد الرازق أرفقته بأثاث أسود وذهبيّ. كما عمدت إلى نشر لوحات خاصة لصورها وعلقتها على جدران منزلها.

مطبخ عبد الرازق من الطراز الأمريكي

مطبخ غادة عبد الرازق كسر الطراز المصري الكامل للمنزل، حيث استوحته من الطراز الأمريكي، وخصّصت المساحة المجاورة له للسفرة، وبذلك تكون وفّرت مساحة لا تقلّ عن مترين مربّعين داخل المطبخ.

واللافت أنّ عبد الرازق وضعت مجوهرات وحقائب من الفضة والكريستال داخل كادرات وعلقتها على الحائط، لتشكّل لوحات فنية فريدة.