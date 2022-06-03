شاهد .. ميول الفنان سمير صبري الحقيقية نحو الرجال تشعل الجدل بعد رحيله ؟ ما تم كشفه للعلن غير متوقع ولا يٌصدق !!

انت الان تتابع خبر ميول الفنان سمير صبري الحقيقية نحو الرجال تشعل الجدل بعد رحيله ؟ ما تم كشفه للعلن غير متوقع ولا يٌصدق !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

زيجة الفنان الراحل سمير صبري، لا تزال تحير الجميع حتى بعد رحيله، فرغم السرية التامة التي كان يفرضها الفنان الراحل على زيجته الرسمية الوحيدة وابنه الوحيد الذي أنجبه وظل لسنوات مانعا الحديث عنه، اعتقد البعض أن هذا الابن البار يظهر للنور بعد إعلان وفاة والده من أجل أن يشيع الجثمان ويتلقى العزاء أو على أقصى تقدير يأتي لكي يرث نصيبه من ميراث والده.

على مدار 60 عاما، لم يظهر قط نجل سمير صبري الوحيد من زوجته الإنجليزية على حسب ما وراه الفنان الراحل في مقابلاته الصحفية والتليفزيونية، وكل ما تناولته الصحافة والتليفزيون عن علاقة الفنان الراحل بنجله الوحيد كانت عبارة عن عدة صور من جلسة تصوير قامت بها مجلة الموعد نهاية سبعينات القرن الماضي، وهي الصور المنتشرة عبر محركات البحث ولكنها «ضعيفة»، وننفرد بنشر أحد تلك الصور بحجمها الأصلي.

سمير صبري أعلن وفاة نجله في مقابلة.. وأحياه في أخرى

وحسب ما رواه سمير صبري عن زيجته الرسمية الوحيدة من السيدة الإنجليزية، تمت في نهاية خمسينات القرن الماضي، في حين أن رواية زواجه وإنجابه لم تظهر للعلن إلا بعد الزيجة بأكثر من عشرين عاما، ولكن بالبحث والتنقيب في دفتر وسجلات وأرشيف الفنان سمير صبري، نلاحظ أن هناك مفارقة غريبة وعجيبة وهي أن سمير أعلن عن اسم ابنه 5 مرات، وكل اسم مختلف عن الآخر، بل الأكثر لغزا هو أنه أعلن وفاته في لقاء وأعاده للحياة مرة أخرى في آخر، وجاءت الأسماء كالتالي وفق ما نشره موقع الوطن:

أسماء نجل سمير صبري

الاسم الأول «طارق» وذكر في مجلة الموعد بنهاية عام 1979.

الاسم الثاني «عنبر» وذكر في سلسلة حقيبة الذكريات بمجلة الموعد عام 1986.

الاسم الثالث «حسن» وذكر في حواره التليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس عبر قناة الحياة.

الاسم الرابع «جلال» وذكر الاسم في حواره التليفزيوني مع الإعلامي مفيد فوزي ببرنامج مفاتيح عبر قناة دريم.

الاسم الخامس «علي» وذكر الاسم في حوار تليفزيوني آخر مع الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة، وهو الحوار الوحيد الذي أعلن فيه أن نجله قد توفي.

وقد كانت الإعلامية بسمة وهبة قد تطرقت لهذا الموضوع صراحة، وسألت صبري عن حقيقة ميوله، وهل يرغب في النساء فعلاً، فرد بحزم حينها وقال إنه يميل بالتأكيد للنساء، وإنه تزوج وله ابن.

وكان الكاتب عمرو صحصاح قد كتب مقالاً في موقع اليوم السابع بعد وفاة صبري مشيراً لهذه الحقيقة، حيث قال: لا يوجد ابن للفنان الكبير الراحل فهو لم ينجب من الأساس رغم تصريحاته بأن لديه ابنا، حيث فضل أن يخبر الجميع بهذا الأمر، لتجنب الشائعات التي خرجت حوله عبر سنوات طويلة دون أن يكون لها أي أساس من الصحة.