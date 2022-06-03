أخبار اليمن : ضحايا مدنيون بانفجار لغم من مخلفات العدوان في صعدة

ضحايا مدنيون بانفجار لغم من مخلفات العدوان في صعدةاستشهد مواطن وأصيب 4 آخرون في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، اليوم، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات تحالف العدوان السعودي.

وأوضح مصدر أمني أن لغماً من مخلفات العدوان انفجر بمجموعة من المواطنين في منطقة وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشار المصدر إلى أن المنطقة لا تزال ملوثة بالعديد من الألغام.

وكان المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أكد في وقت سابق، أنه في الفترة الأخيرة ازدادت أعداد ضحايا الالغام والمخلفات الحربية بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي الضحايا حوالي 310 ما بين شهيد وجريح خلال 2022م.