شاهد .. رجيم سحري أفقد الفنانة ملك أحمد زاهر 40 كيلو خلال أسابيع.. لن تصدقوا ما كانت تفعله كل ليلة !!

انت الان تتابع خبر رجيم سحري أفقد الفنانة ملك أحمد زاهر 40 كيلو خلال أسابيع.. لن تصدقوا ما كانت تفعله كل ليلة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

ملك أحمد زاهر كانت تخطط للتمثيل، ووزنها الزائد وحبها الشديد للطعام جعلها تزيد في الوزن، حتى زادت عن الطبيعي ما يقارب الــ50 كيلو جرامًا.

ولكن مع النظام الغذائي وشغفها في العودة إلى التمثيل وتشجيع والدها وشقيقتها جعلها تتحمس لفقد وزنها والمتابعة مع طبيب الدايت الخاص بالإضافة إلى التدريبات والطعام الصحي.

وبدا عليها نحافة ملحوظة لإتباعها رجيم قاسي في الفترة الأخيرة مما أعطاها مظهر جذاب وملفت للأنظار من قبل الجمهور الذي لاحظ عليها تغير كبير في جسمها وملامح وجهها بسبب الرجيم، الذ أفقدها 40 كيلو.

رجيم ملك اعتمد على تناول الفواكه وبأي كميات وتستثني فاكهة واحدة هي الموز مع مراعاة تنوع الفواكه وشرب كمية كبيرة من الماء.

واليوم الثاني: ويتم خلال هذا اليوم تناول الخضروات فقط وباى كميات ودون استثناء فقط يتم تناول الخضروات النيئة والمسلوقة فقط ولا يستثنى من ذلك اى من أنواع الخضروات مع مراعاة تناول كمية كبيرة من الماء لا تقل عن 8 اكواب خلال اليوم.

اليوم الثالث: ويتم تناول الخضروات والفاكهة على أن يكون احدهما خلال الصباح والاخر خلال المساء عدا البطاطا والموز فهما ممنوعتان خلال اليوم الثالث ولا تنسى تناول الماء.

اليوم الرابع: في اليوم الرابع ويعتبر أكثر الأيام الأربع الأولي قسوة في الرجيم فخلاله يتم تناول 10 حبات موز وثلاثة أكواب من الحليب بمعدل كوب حليب بدل كل وجبة على أن يتم تناول حبة موز مع كوب الحليب في الصباح الباكر، وحبتين من الموز عند الظهر، وحبتين من الموز مع كوب حليب بديلا عن الغداء، ثلاث حبات موز بعد العصر ثم بديلا عن العشاء حبتين من الموز وكوب حليب والماء لا غنى عنه بنفس الكميات التي اشرنا لها خلال الأيام السابقة.

اليوم الخامس: وفيه يتم تناول الأزر لأول مرة فيتناول كوب أرز خلال فترة الغداء على أن يتناول خلال باقي اليوم الطماطم فقط فيتناول حوإلى 7 حبات خلال اليوم كاملا.

اليوم السادس من رجيم يتم خلاله تناول الخضروات طوال اليوم ولكن يتناول كوب من الأزر على الغداء ولا تنسى الماء بكمية من 8 إلى 12 كوب.

اليوم السابع والأخير: ويتم خلاله تناول الفاكهة طوال اليوم ولكنن مع تناول كوب من الأرز مع الغداء ويسمح خلاله بعصير الفاكهة الخالي من السكر.