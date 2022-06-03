شاهد .. سألوا نرمين الفقي : مين أكتر شخص نفسك تتجوزيه ؟؟ النجمة أجابت بكل جرأة بعد عنوستها الطويلة .. ومفاجأة بشأن من أختارت ؟!

انت الان تتابع خبر سألوا نرمين الفقي : مين أكتر شخص نفسك تتجوزيه ؟؟ النجمة أجابت بكل جرأة بعد عنوستها الطويلة .. ومفاجأة بشأن من أختارت ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

تصدرت النجمة نرمين الفقي، خلال الأيام الفائنة ، العناوين الأساسية لمواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها تشق طريقها بيسر نحو الترند على مؤشرات بحث جوجل.

جاء ذلك بسبب خبر زواجها الذي انتشر بسرعة البرق، وهو ما بدأ معه تدفق سيل من الاستفسارات عن حياة نرمين الفقي، فيما يتعلق بالخطوبة والزواج .

عزباء الوسط الفني

ضجت مواصل التواصل الاجتماعي، بشائعة زواج نرمين الفقي، من المصور رامي نور، وزعمت بعض الحسابات والصفحات على فيس بوك أنها تزوجت بشكل رسمي، وأن هناك مزيد من الصور ستظهر في الوقت المناسب، وهو ما حول الأمر الى «نكتة بايخة»، بعد تحول الأمر من مجرد شائعة الى حرب.

ودفع تزايد الشائعة وانتشارها بشكل مكثف، الفنانة نرمين الفقي الى نفي شائعة زواجها، مؤكدة أن الخبر لا أساس له من الصحة، خاصة أنه في حال حدوث ذلك سيتم الإعلان على الملأ.

وكشفت نيرمين الفقى عن الرجل الذى تتمنى الإرتباط به، موضحة أنها تتمنى أن تلتقى بشخص يكون رجل بمعنى الكلمة ويكون سندا لها، ويكون مخلصا فى حبه ، ولا يشترط أن يكون ملياردير.

وأضافت الفقى خلال لقائها فى برنامج "ملوك الترند"، المذاع على تليفزيون اليوم السابع، أن الفن سرق عمرها وسلب منها راحة البال وشغلها عن الإرتباط بإنسان تحبه ويحبها رغم إن الفن فى نفس الوقت أعطاها حب الجمهور والشهرة والأضواء.