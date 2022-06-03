شاهد .. أتتذكرون الزوج المصري الذي ظهر بمقطع فيديو وهو يضرب زوجته ؟؟ .. هكذا كان مصيره اليوم والذي أفرح المصريين !!

انت الان تتابع خبر أتتذكرون الزوج المصري الذي ظهر بمقطع فيديو وهو يضرب زوجته ؟؟ .. هكذا كان مصيره اليوم والذي أفرح المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

حكمت محكمة مصرية على الزوج المتهم بالاعتداء على زوجته ماري مجدي بالشرابية، بالسجن سنة واحدة، وغرامة 20 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن الزوج المتهم بالاعتداء على ماري مجدي في يوم 13 مايو لسنة 2022، بدائرة قسم الشرابية بمحافظة القاهرة، أقدم المتهم على ضرب المجني عليها وتدعى ماري مجدي ونيس عمدًا، وأحدث بها عدة إصابات بالغة بجسدها ورأسها، كان من شأن تلك الإصابات أن تعجزها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يومًا، وذلك باستخدام سلاح أبيض سكين، وعصا خشبية شومة.

وذكر دفاع السيدة ماري مجدي أنه تقدم بطلب إلى هيئة المحكمة، لضم تهمة الشروع في القتل، إلى تهم المتهم، بالإضافة إلى جريمتي الاعتداء بسلاح أبيض، وحمل عصا وسكين دون مسوغ قانوني أو صفة مهنية لحملهما، وعلى إثره تم تأجيل الحكم إلى جلسة اليوم . وفقا لموقع القاهرة 24 .

وكانت البداية عندما نشرت إحدى السيدات تدعى ماري مجدي تبلغ من العمر 37 سنة، مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، حوى على عملية اعتداء عليها من قبل زوجها مدمن المخدرات كما ادعت.