شاهد .. بعد موافقتها على تقديم هذه الادوار.. ابنه شقيقة إلهام شاهين تتمنى هذا الفنان الوسيم للتمثيل معه.. لن تصدقوا من اختارت دون خجل !

انت الان تتابع خبر بعد موافقتها على تقديم هذه الادوار.. ابنه شقيقة إلهام شاهين تتمنى هذا الفنان الوسيم للتمثيل معه.. لن تصدقوا من اختارت دون خجل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

استطاعت ابنة شقيقة الفنانة الهام شاهين، النجمة الشابة إلهام صفي الدين، الشهيرة بـ إلهام الصغيرة، أن تحتل مكانه كبيرة في قلوب جمهورها رغم سنها الصغير.

وكانت قد حلت في وقت سابق، في ضيافة برنامج كلام الناس؛ الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز.

وتحدثت إلهام الصغيرة خلال لقائها عن الانتقادات التي واجهتها، منذ بداية دخولها الوسط الفني، واتهامها بدخول التمثيل بالواسطة.

وقالت أحب مجال التمثيل منذ صغري، وكنت حريصة على الاهتمام بدراستي قبل التمثيل ووالدي رجل لا مثيل له على وجه الأرض.

وتابعت خالتي إلهام شاهين تنتقدني وتوجهني في حياتي، وأعرف أن الجمهور سوف يقول إني ممثلة بالواسطة، وأواجه ضغطًا كبيرًا بسبب حديث الجمهور عن عائلتي، لذلك أريد أن أكون حريصة على اختيار الأدوار الفنية.

وأوضحت ان مشاهد الإغراء التي قدمتها إلهام شاهين لم تعد موجودة في السينما، بسبب تغير نوعية الأفلام حاليًا، وقدمت هند رستم مشاهد الإغراء بطريقة شيك، عن طريق النظرات.

وقالت زمان كانت السينما رومانسية والدنيا كانت مفتحة أكتر، لكن دلوقتي مفيش نوعية الأفلام دي.

وعن ردها على سؤال هل ممكن تقبلي تقدمي مشاهد جريئة ومن هم اللي تفضلي تمثلي معهم، قالت، موافقة على تقديم مشاهد جريئة لو كان لها مبرر في الدراما، وتمنى العمل مع أحمد السقا وأحمد عز وأمير كرارة.