شاهد .. نبوءة مفزعة وكارثية للمصريين أطلقها العراف اللبناني ميشال حايك وتحققت بحذافيرها.. هذا ما حدث وصدم الكل ؟!

انت الان تتابع خبر نبوءة مفزعة وكارثية للمصريين أطلقها العراف اللبناني ميشال حايك وتحققت بحذافيرها.. هذا ما حدث وصدم الكل ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

تحققت نبؤة صادمة توقع الفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك حدوثها في مصر ضمن سلسلة توقعاته للعام 2022.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بصور وفيديوهات تظهر تمثال أبو الهول في مصر وهو مغمض العينين في ما ربطه البعض بـ"لعنة الفراعنة" أو ظواهر غيبيّة أخرى.

وجاء في التعليقات المرافقة أن هذه الصور ليست معدّلة وأنها تُظهر أبو الهول مغمض العينين، في ما ربطه البعض بما يُعرف بلعنة الفراعنة، أو دلالة على "وقوع أمر ما".

وكان ميشال حايك كشف أبرز التوقعات الفلكية المرتبطة بمصر في 2022، منها ظهور علامات غريبة في الأهرامات وحولها وفوقها أضواء وأجسام وتحركات تظهر وتختفي، تدهش العلماء وتحير المتابعين.