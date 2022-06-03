أخبار اليمن : العدوان يحتجز سفينة جديدة تحمل 30 ألف طن مشتقات

العدوان يحتجز سفينة جديدة تحمل 30 ألف طن مشتقات
قالت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز سفينة مشتقات نفطية جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.
وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة "فوس باور" والتي تحمل كميتي 22 ألفا و915 طنا من مادة المازوت و7 آلاف و296 طنا من مادة الديزل.
وأفاد بأن العدوان منع السفينة من الوصول إلى ميناء الحديدة بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.
وأشار المتوكل إلى أن تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة على سفن المشتقات النفطية، متجاهلا كل المساعي التي تهدف إلى تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني جراء الحصار ومنع دخول السفن الى ميناء الحديدة.
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