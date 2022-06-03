شاهد .. النجمة ياسمين صبري تقهر أبو هشيمة بإطلالة غير متوقعة.. اتفرج كيف بدت وصدمت الكل !! (صور)

انت الان تتابع خبر النجمة ياسمين صبري تقهر أبو هشيمة بإطلالة غير متوقعة.. اتفرج كيف بدت وصدمت الكل !! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحاتهم الخاصة مجموعة صور مميزة للغاية للممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، ظهرت فيها باطلالة طبيعية للغاية.





وظهرت ياسمين بصور مع شقيقها الأصغر، وتبدو وكأنها كانت تأخذ حماماً، بشعر مبتل ومن دون ماكياج، وهي ترتدي بيجاما في المنزل، وبدت بعفوية تامة.



ياسمين صبري نالت على إعجاب المتابعين وتغزلوا بملامحها الطبيعية وأكدوا أنها تتمتع بالجمال نفسه بماكياج أو من دون ماكياج، أكدوا على الشبه الكبير بينها وبين شقيقها وتمنوا لهما العمر الجميل.



وكانت ياسمين قد عمدت الى نشر عدد من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، موثقة من خلالها أبرز أوقاتها السعيدة من إجازتها.



كما أن صبري نشرت عدداً من الصور التي ظهرت فيها برفقة أخيها الأصغر وهما يجلسان معاً بالمنزل، وعبرت عن مدى قوة علاقتهما وترابطهما.