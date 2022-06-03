شاهد .. جنى مقداد تصدم كل الأردنيين ومشاهدين طيور الجنة بإطلالة مفزعة وكارثية.. لن تصدقوا ماذا أصابها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر جنى مقداد تصدم كل الأردنيين ومشاهدين طيور الجنة بإطلالة مفزعة وكارثية.. لن تصدقوا ماذا أصابها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

ظهرت ​جنى مقداد​، نجمة ​طيور الجنة​ مؤخراً بإطلالة صدمت المتابعين، فبدت وكأنها خسرت الكثير من وزنها.

وعلقت على الصورة بسؤال: "مساء الخير كيفكم؟ وكيف الدوام معكم؟ شو بتفضلوا يكون الدوام حضوري ولا أون لاين؟ أنا عن نفسي بحب أداوم بالمدرسة اكتر".

وكان لافتاً جواب شقيقها المعتصم بالله مقداد المشهور بـ"عصومي" إذ كتب :"اللي بننجح فيه بسرعة".

يشار إلى أن جنى إحتلت شاشات التلفزيونات في جميع البيوت، وردد أغانيها الكبار مثل الصغار، وهي تعد من أفضل المنشدين على قناة طيور الجنة، ونالت شهرة واسعة بفترة وجيزة.