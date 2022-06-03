أخبار اليمن : خبير: فوائد لا تتخيلها عند الابتسام 7 دقائق

خبير: فوائد لا تتخيلها عند الابتسام 7 دقائق
قال خبير في طب الأسنان إن 7 دقائق من الابتسام في اليوم تنطوي على فوائد صحية لا يمكن تخيلها يمكن أن تغير حياتك تماما.
قد تبدو 7 دقائق من الابتسام في اليوم وكأنها تحد من السهل جدا اجتبازه، لكنك ستفاجأ عندما تجد أن الكثير منا لا يصل حتى إلى 5 دقائق.
هذا هو الحال عندما ننغمس في العمل والأعمال المنزلية ونتعرض للأخبار طوال اليوم. بصرف النظر عن الابتسامة الصغيرة والمزيفة للشخص الذي يمشي أمامنا في الردهة - هناك أيام لا نجد فيها سببا للابتسام.
يوصي الخبير في طب الأسنان الدكتور خالد قاسم بالابتسام حتى لو لم يكن هناك سببا لذلك وحتى إذا كنت لا تشعر بأنك في أفضل حالاتك.
يدعي قاسم في حديث لـ "ميرور" أن الابتسام 7 دقائق في اليوم فعال لصحة الفم ويجلب معه مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المحتملة.
وأضاف: "الفائدة الرئيسية للابتسامة هي أنها تقلل التوتر. تتضرر أفواهنا من التوتر أكثر مما نعتقد، لأن التوتر الإضافي على العضلات يمكن أن يؤدي إلى صرير الأسنان اللاإرادي، مما يتركنا مع مشاكل في الفك ومجموعة كاملة من المشاكل الأخرى".
الابتسامة، وفقا للطبيب، تزيد من إفراز الإندورفين (هرمون يخفف من التوتر والشعور بالألم) وتقلل من مستويات الكورتيزول (هرمون مرتبط بالتوتر) "حتى الابتسامة تحت الضغط يمكن أن تقلل من التوتر وتشعر بتحسن".
كما أشار قاسم إلى أن الابتسامة يمكن أن يكون لها فوائد مناعية محتملة: "الابتسامة يمكن أن تؤدي إلى إفراز الدوبامين وبالتالي زيادة إنتاج الأجسام المضادة في جهاز المناعة".
وأكد أن الابتسامة، وخاصة الضحك يمكن أن تخفض معدل ضربات القلب والتنفس وبالتالي ضغط الدم، كما يدعي أن العديد من الدراسات ربطت بين ضعف صحة الفم وارتفاع ضغط الدم.
وختم قاسم بالقول" "ابتسم 7 دقائق في اليوم و ستُحدث التغيير. ومع ذلك، هناك المزيد مما يجب القيام به للعناية بصحة فمك، مثل تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط يوميا".
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