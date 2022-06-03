أخبار اليمن : أطباء ينصحون بتقديم نظارات شمسية للكلاب

أطباء ينصحون بتقديم نظارات شمسية للكلابينصح الأطباء البيطريون من مستشفى إيستكوت البيطري، في سويندون في إنجلترا، المالكين باختيار زوج من النظارات الشمسية إذا كان كلبهم حساسًا للضوء الساطع أو خضع لعملية جراحية في العين مؤخرًا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يجب أن يكون للكلاب قناعا أو نظارات شمسية مصممة خصيصا لرؤوسها، حتى تتمكن من الاستمتاع بالأيام المشمسة في الخارج بأمان.

وقالت إيدا غيلبرت، رئيسة قسم طب العيون في إيستكوت: "قد تبدو النظارات الشمسية للكلاب غريبة ولكنها حل قابل للتطبيق لمساعدة الحيوانات الأليفة في المواقف التي تحتاج فيها عيونها إلى الحماية أو قد تحتاج إلى هذا القليل من الدعم الإضافي بسبب الجراحة أو صدمة سابقة".

وهناك حالات معينة في الكلاب تزداد سوءًا من التعرض للأشعة فوق البنفسجية مثل pannus، وهي حالة مناعية تؤثر على القرنية أو جزء واضح من عين الكلب.

وأشارت غيلبرت إلى أن "الكلاب التي تعاني من مثل هذه الحالات قد تتمكن من تقليل الحاجة إلى الأدوية الموضعية في حالة ارتداء النظارات الشمسية أو الواقي".

وتغطى النظارات الشمسية المستقطبة بفلتر كيميائي ما يمنع موجات الضوء من الارتداد عن الأسطح الأفقية لمنع الوهج.*سبوتنيك

