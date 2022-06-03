شاهد .. أول ظهور علني لشيرين سيف النصر بعد اختفائها لـ 12 عام.. شكلها اليوم أحزن الجمهور .. شاهدوا كيف بدت ! (صورة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور علني لشيرين سيف النصر بعد اختفائها لـ 12 عام.. شكلها اليوم أحزن الجمهور .. شاهدوا كيف بدت ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول ناشطون صورة من أحدث ظهور للفنانة شيرين سيف النصر بعد غياب طويل عن الظهور وتحديداً منذ ابتعادها عن الفن على مدار الـ 12 عاماً الماضية.

واختلفت ملامحها كثيرا واختفى جمالها المعهود بالاضافة لزيادة في وزنها بعض الشيء، حيث تداول نشطاء السوشيال ميديا الصورة بكثافة خلال الساعات الماضية.

واستطاعت شيرين سيف النصر أن تضع نفسها كواحدة من أبرز فنانات التسعينات رغم قلة الأعمال التي قدمتها، إلا أنها تمتعت بجمال لافت مع الشعر الأشقر والأعين الزرقاء جعلها مختلفة عن باقى الفنانات في جيلها، ومن أبرز أعمالها فيلم "سواق الهانم" مع أحمد زكى وسناء جميل، ومسلسل "المال والبنون" الجزء الثانى، ومسلسل "من الذى لا يحب فاطمة".

كما شاركت شيرين سيف النصر في مسلسل "اللص الذى أحبه" مع شريف منير وهانى رمزى، وفيلم "النوم في العسل" مع الزعيم عادل امام ودلال عبد العزيز، ومسرحية "بودى جارد" مع الزعيم عادل امام، وفيلم "أمير الظلام" مع الزعيم عادل امام والذى يعد آخر أعمالها السينمائية، وكان آخر أعمالها مسلسل "أصعب قرار".

وكانت شيرين سيف النصر قد قالت: "منذ فترة وأنا أقضي يومى بشكل طبيعي، بحب القراءة جدا، فيه روايات مصرية وأجنبية بحب أقراها دايما بشغل وقتى بيها، وبعد ذلك بشاهد أفلام ومسلسلات عربية وأجنبية رومانسية ولايت".

أما عن نية العودة الفنية قالت: "تلقيت أكثر من عرض للعودة إلى التمثيل من جديد، حيث عرض عليا مؤخراً فيلم ومسلسلين، ولكن بصراحة ما زلت مترددة وأدرس هذا الأمر، لأننى إذا عدت إلى الحياة الفنية مرة أخرى أتمنى أن تكون بشكل يليق بى وبالأعمال السابقة التى قدمتها قبل ابتعادى".