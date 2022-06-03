شاهد .. إفلاس عبلة كامل وضياع ثروتها بالكامل يحزن كل مُحبيها .. بيان مفاجئ من طليقها صدم الكل !

انت الان تتابع خبر إفلاس عبلة كامل وضياع ثروتها بالكامل يحزن كل مُحبيها .. بيان مفاجئ من طليقها صدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

أصبحت الفنانة القديرة عبلة كامل حديث الجمهور في الفترة الماضية بعد الحديث المتداول عن إفلاسها وضياع ثروتها بالكامل.

وأفادت الأنباء أيضا باعتزالها الفن للأبد بعد الإفلاس الأمر الذي صدم جمهورها الكبير.

من جهته نفى الفنان أحمد كامل في تصريحات إعلامية هذه الأنباء، لافتًا أنها شائعات ليس لها أساس من الصحة.

ولم تكن المرة الأولى التي تتداول بها مثل هذه الشائعة، فمؤخرًا احتلت الفنانة عبلة كامل مكانة في مؤشرات البحث بـ"جوجل"، وذلك بعد تداول أحد الصور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكيد روادها على أنها تتعرض لأزمة مالية، وأن هذه الصورة أثناء إفطارها في رمضان بأحد موائد الرحمن.

ولكن هذا الأمر غير صحيح، وهذه الصورة تعود لكواليس تصوير مسلسل "سلسال الدم" حيث يظهر حول الفنانة عبلة كامل عدد من الفنانين.

ومن جهتها، أكدت الفنانة إيناس عز الدين على أن ما يتم تداوله عن الفنانة عبلة كامل غير صحيح، وأن هذه الصورة تعود لكواليس تصوير مسلسل "سلسال الدم"، وأن ابنتها هي التي بجانب الفنانة عبلة كامل. ونشرت إيناس عز الدين عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "غير صحيح وكلام مفبرك بدليل أن بنتي معاها في الصورة وعيب كده.. اللي كلنا بقا كنا بنفطر معاها في الشارع ومؤائد الرحمن الصورة دي من المسلسل وكلنا مع الفنانة والأستاذة عبلة كامل.. كل الحب والتقدير عبلة كامل.. كل سنة وأنتي في ستر وصحة وسعادة وراحة قلبك".