شاهد .. منى الشاذلي تنهار وتبكي بمرارة أمام الملأ والسبب مصيبة حسن الرداد.. لن تصدقوا ماذا حدث ؟!

انت الان تتابع خبر منى الشاذلي تنهار وتبكي بمرارة أمام الملأ والسبب مصيبة حسن الرداد.. لن تصدقوا ماذا حدث ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

قبل سنوات كان الفنان حسن الرداد فناناً مغموراً، لكن نجمه صعد بقوة حتى أصبح من الصفوة ومن نجوم الصف الأول.

وقد يكون ارتباطه بالنجمة إيمي سمير غانم سبباً إضافياً في زيادة شعبيته خاصة لما تحظى به هذه العائلة الفنية من شعبية جارفة.

وفي لقاء سابق لم تتمالك الإعلامية منى الشاذلي نفسها فأجهشت بالبكاء مع حسن الرداد.

وبكت منى الشاذلي خلال محادثتها لحسن الرداد حين روى قصة وفاة شقيقه الأصغر بتفاصيلها في حادث سير مفاجئ علماً أنه كان معه في الحادثة.

الرداد تذكر أن شقيقه الأصغر فادي كان ناضجاً حسن الخلق ذو صفات مميزة أشاد بها الكثير من معارفهم وهو لا يزال يتذكره في كل لحظة اليوم كما أنه يفتقد وجوده بشكل كبير.