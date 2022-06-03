شاهد .. بتعمل إيه مع المدام ؟؟ .. الزعيم عادل إمام يوجه سؤالا محرجاً لعمرو أديب عن لميس الحديدي وردة فعله صدمت الكل !

انت الان تتابع خبر بتعمل إيه مع المدام ؟؟ .. الزعيم عادل إمام يوجه سؤالا محرجاً لعمرو أديب عن لميس الحديدي وردة فعله صدمت الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

فاجئ الفنان الكوميدي الشهير عادل إمام الإعلامي عمرو أديب بسوآل محرج عن زوجته الإعلامية لميس الحديدي.

وتحدث عادل إمام، خلال لقاء سابق ببرنامج «كل يوم»، الذي يذاع على قناة «أون تي في»، عن موضوع الحلقة الرئيسي، وهو «تتجوزي واحد بتحبيه أكتر ولا هو بيحبك أكتر؟.

وأشار «إمام» إلى أن زوجته كانت تحبه في البداية أكثر، لكن بمرور الوقت أصبح يحبها أكثر.

وحاول «إمام» أن يمازح «أديب» بسؤال عن علاقته بزوجته الإعلامية لميس الحديدي.

وقال «إمام»: «طيب بقولك إيه بمناسبة دي بتحب ده، وده بيحب دي، إنت عامل إيه إنت ولميس؟.. والله أنا ومراتي لا خلصنا حكاية الحب دي خلاص نسيناها، لكن هي اللي إتجوزتني، هي اللي حبتني أكتر، بس لو ترجع بيا الأيام أنا اللي كنت هحبها أكتر، وأنا دلوقتي بحبها أكتر»، أما «أديب» فرد عليه قائلًا: «إنت داخل تهدي النفوس، إحنا هنروح نوزن بره».