شاهد .. شكل مناخيرها سيصدمك.. اتفرج صورة نادرة للفنانة أحلام قبل اختراع البوتوكس والفيلر.. لن تستطيع التعرف عليها !!

انت الان تتابع خبر شكل مناخيرها سيصدمك.. اتفرج صورة نادرة للفنانة أحلام قبل اختراع البوتوكس والفيلر.. لن تستطيع التعرف عليها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

حكت الفنانة أحلام أنها يوما لم تكن تملك المال لشراء أقل احتياجاتها العادية التي تؤهلها للعيش في حد أدنى من الحياة، والآن فهي تمتلك «كريدت كارد» مطلي بالذهب، ومنازل متفرقة في دبي والقاهرة وقطر وبيروت ولندن وباريس.

تطلق على نفسها «الملكة» وتعد الفنانة نجمة «السوشيال ميديا» الأولى، والأكثر إثارة بتصريحاتها وأحاديثها المثيرة للجدل دائما.

وتم تسريب صور قديمة للفنانة أحلام الشامسي، قيل أنها قبل عمليات التجميل، وقبل الشهرة، حيث انتشرت عبر مواثع التواصل الاجتماعي ومنصات أخبار الفن بشكل كبير.

والفنانة أحلام مطربة إماراتية، بدأت مشوارها الفني عام 1995، عندما صدر ألبوم غنائي بعنوان «أحبك موت»، وحقق مبيعات جيدة في منطقة الخليج، ما شجعها لإصدار ألألبومها الثاني بعنوان: «مع السلامة»، واحتوى الألبوم على أغنية «تدري ليش أزعل عليك»، والتي نجحت نجاحا كبيرا أدى إلى ذيع صيت «أحلام».