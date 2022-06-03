شاهد .. ليه رفضتي التمثيل مع مصطفى شعبان نهائياً ؟؟ منى زكي كشفت دون خجل مافعله الفنان خلف الكواليس !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر ليه رفضتي التمثيل مع مصطفى شعبان نهائياً ؟؟ منى زكي كشفت دون خجل مافعله الفنان خلف الكواليس !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

تعاون مصطفى شعبان مع منى زكي في عدد من الأعمال، وبدأ مشواره الفني معها من خلال مسرحية بالعربي الفصيح، ثم جاءت الفرصة مرة أخرى في فيلم مافيا الذي تعاونا فيه مع الفنان أحمد السقا عام 2002.

وكانت النقطة الفاصلة بين مصطفى شعبان ومنى زكي، من خلال تعاونهما معًا في بطولة فيلم أحلام عمرنا عام 2005، الذي قررت منى زكي بعده عدم التعاون مع مصطفى شعبان مجددًا.

وصرحت منى زكي وقتها للصحافة عن صدمتها لأنها علمت من مصادر مقربة، عن تجاهل المخرج عثمان أبو لبن لعدد كبير من مشاهدها مما أضعف دورها وظهورها خلال الأحداث.

وجاء تجاهل المخرج متعمدًا لصالح إخراج الفيلم لتنجيم مصطفى شعبان على حسابها في ذلك الوقت، وعندما طلب منها الذهاب لتأدية الدوبلاج الخاص ببعض المشاهد رفضت منى زكي، وهددها عثمان أبو لبن برفع قضية عليها لامتناعها عن تأدية واجبها نحو العمل، غير أنها هددت في المقابل بإقامة دعوى قضائية لإخلاله ببنود داخل العقد الموقع بينهم.

ومنذ ذلك الوقت قررت منى زكي مقاطعة العمل مع مصطفى شعبان بسبب هذا الخلاف.

وعقب تصريحات منى زكي رد مصطفى شعبان في حوار إعلامي له في برنامج "كش ملك" على المشكلات التي ظهرت بينه وبين منى زكي خلال تصوير فيلم أحلام عمرنا، مشيرا إلى أن ما نشر عن هذه المشكلات يعود إلى تدخل بعض الإعلاميين أو بعض الفضوليين في هذا الأمر مما ضخم من المشكلات، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يرحب بالتعامل مع منى زكي برغم أنها صرحت بأنها نادمة على العمل معه.

وكان المخرج أحمد نادر جلال بذل مساع حثيثة قبل ثلاث سنوات لإقناع الفنانة منى زكي بالمشاركة في بطولة فيلم مع مصطفى شعبان إلا أن جهوده بائت بالفشل.

وفي سياق متصل، كان آخر أعمال الفنانة منى زكي مشاركتها في فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقاء والذي عرض في موسم عيد الفطر 2022.