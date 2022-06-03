شاهد .. انهيار النجمة ياسمين صبري بعد شهر من طلاقها من أبو هشيمة يحزن قلب الجمهور.. ما فعلته قبل ساعات صدم الكل و لم يصدق !!

انت الان تتابع خبر انهيار النجمة ياسمين صبري بعد شهر من طلاقها من أبو هشيمة يحزن قلب الجمهور.. ما فعلته قبل ساعات صدم الكل و لم يصدق !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

يبدو أن الممثلة المصرية ياسمين صبري تحاول تجاوز محنة انفصالها عن زوجها السابق رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الذي تم سريعاً وفي سرية تامة وهدوء ولم يتم الكشف عنه إلا من خلال حذف أي صور تجمعهما عبر حسابيهما على انستغرام، بالإضافة لإلغاء متابعة بعضهما البعض عبر أي وسيلة تواصل على السوشيال ميديا.

كثيرون لاحظوا نشاط ياسمين صبري غير المعهود على السوشيال ميديا بعد الطلاق، وأثارت تصرفاتها انتباه متابعيها في وسائل التواصل.

وأصبحت صبري تنشر باستمرار وبشكل يومي صورها وتفاصيل حياتها دون توقف.

ياسمين صبري التي لم تكف عن النشر يومياً منذ طلاقها من أبو هشيمة قبل نحو شهر، عادت ونشرت لقطة جديدة لها رفقة شقيقها الأصغر، عبر حسابها على إنستجرام. ياسمين صبري ظهرت على طبيعتها في الصورة إلى جوار شقيقها بدون مكياج وبشعر مبتل في المنزل، الأمر الذي دفع كثيرين للتلميح بأنها في حالة انهيار نفسي وتحاول تعويض الفراق الذي احدثه انفصالها عن أبو هشيمة بكثرة نشاطها مع معجبيها في وسائل التواصل ونشر أية تفاصيل عن حياتها، في محاولة لإظهار كم أصبحت سعيدة بعد الطلاق.

بينما قال آخرون إن لجوءها للسوشيال ميديا وانغماسها فيه بشكل متازايد أمر طبيعي، خاصة وأنها بحاجة لدعم معنوي كبير بعد ازمة طلاقها، وهو ما تحصل عليه من تعليقات معجبيها.

وفي إطار خطة العمل التي وضعتها ياسمين صبري للعودة بقوة سواء سينمائياً أو درامياً فقد تعاقدت على بطولة مسلسل جديد تعود به للدراما ويحمل اسم “الشادر”، وستقدم فيه لأوّل مرة شخصية الفتاة الشعبية، ويتألف المسلسل من 15 حلقة، وسيتم عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب ياسمين صبري، النجم الكوميدي أشرف عبد الباقي، وعدد من النجوم، حيث ستدور أحداثه في إطار كوميدي، وسيتولى إخراجه سامح عبد العزيز.

وسينمائياً، كانت ياسمين صبري قد تعاقدت على بطولة فيلم “صقر المحروسة” إلى جانب النجم أحمد عز، ومن المقرر البدء بتصويره نهاية الشهر الجاري.