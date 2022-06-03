شاهد .. ستُصاب بصالدمة بعد معرفتك.. لن تصدق كم تبلغ أرباح أحمد حلمي من فيلم واحد تاني.. أرقام ضخمة للغاية !!

انت الان تتابع خبر ستُصاب بصالدمة بعد معرفتك.. لن تصدق كم تبلغ أرباح أحمد حلمي من فيلم واحد تاني.. أرقام ضخمة للغاية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

حاز الفنان المصري ​أحمد حلمي، على صدارة الترند ، بعد نجاح الفيلم الجديد، الذي قام ببطولته، وهو بعنوان واحد تاني.

وكشفت تقارير صحفية، أن فيلم “واحد تاني”، حقق لحلمي إيرادات كبيرة بلغت 53 مليونا و427 ألف جنيه. وذلك منذ طرحه بدور العرض.

جدير بالذكر، أن الفيلم من بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب.