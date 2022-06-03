شاهد .. خفايا وأسرار ليلة اعتقال الفنانة المصرية رانيا يوسف.. فتشتها الشرطة فاكتشفت صدمة العمر !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر خفايا وأسرار ليلة اعتقال الفنانة المصرية رانيا يوسف.. فتشتها الشرطة فاكتشفت صدمة العمر !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

تعد الفنانة رانيا يوسف واحدة من أكثر النجمات إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب تصرفاتها في الأماكن العامة وتصريحاتها على شاشة التلفزيون.

وقد تعرضت يوسف للكثير من التعب بسبب هذه التصرفات ككما حررت ضدها الكثير من البلاغات بتهم كثيرة أبرزها ازدراء الأديان.

وقبل سنوات كشفت تقارير صحفية قيام قوات الأمن بضبط الفنانة المصرية رانيا يوسف وبحوزتها مخدر الحشيش داخل سيارتها بمنطقة الزمالك.

وحينها قامت نيابة قصر النيل بالاستماع إلى أقوال الممثلة رانيا يوسف وواجهتها بالتهمة المنسوبة إليها بحيازة نبات الحشيش المخدر فى سيارتها، وذلك بعدما حضرت الفنانة فى سيارتها الملاكى وتم اقتيادها إلى غرفة التحقيق، وأجرت النيابة معاينة مبدئية للسيارة، وأمرت بالتحفظ عليها لحين الانتهاء من سماع أقوال الفنانة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي شرطة النجدة بلاغاً من مجهول أفاد فيه أنه مقيم بـ17 شارع أحمد حشمت بالزمالك، وأنه فوجئ بشخصين وسيدة يفتحان حقيبة سيارة متوقفة أسفل منزله، ويضعان بها أسلحة نارية وحقيبة أخرى صغيرة، فارتاب فى أمر السيارة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وبالبحث عن هوية المبلغ اكتشف رجال المباحث أنه لا يوجد شخص بالبيانات التى أدلى بها، وبفحص السيارة المتوقفة أسفل العقار تبين أنها ملك الفنانة رانيا يوسف، وأخبرها رئيس المباحث بالبلاغ، الذى تلقته النجدة، حيث أكدت له أن وراء ارتكاب الواقعة طليقها، بحسب موقع "اليوم السابع".

هذا الحادث اتى بعد يوم واحد من اتهام رانيا لطليقها رجل الأعمال المصري كريم الشبراوي بتهديدها بحرق وجهها بماء النار، وأنه يطاردها في كل مكان تذهب إليه -بحسب كلامها- وهو ما جعلها تتوجه إلى قسم شرطة منطقة المهندسين لتحرير محضر ضده تطالبه خلاله هو وأسرته بعدم التعرض لها.

رانيا أكدت أنها فوجئت قبلها بأسبوعين بتلقيها عددا من رسائل التهديد من طليقها على هاتفها المحمول؛ حيث اشتملت تلك التهديدات تهديدا بإلقاء ماء النار على وجهها، وكذلك حرق قلبها على أطفالها، وهو ما فسرته برغبة طليقها في إعادتها إلى عصمته رغما عنها بعد انفصالهما، وهو الأمر الذي ترفضه.