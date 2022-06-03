شاهد .. نرمين الفقي تعترف لأول مرة أمام الملأ وبكل جرأة : هذا ما كانت تفعله أمي مع العرسان اللي بيتقدموا لي ! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر نرمين الفقي تعترف لأول مرة أمام الملأ وبكل جرأة : هذا ما كانت تفعله أمي مع العرسان اللي بيتقدموا لي ! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

أدلت الفنانة المصرية نرمين الفقي بتصريحات جديدة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اللمة تحلى على شعبى اف ام، بعد ظهورها كضيفة شرف على مسلسل (الكبير أوي).

قالت نرمين: “أول حد لمتى بتحلى معاه أهلي وعيلتي بعد كده أصحابي.. الصحاب اللى بجد لأن فيه أصحاب بجد وفيه اصحاب أوى أوى دول فأنا برتاح مع الناس الطبيعية التلقائية اللي بتحب بعض بجد ومن قلبنا، وأنا مقلة فى أعمالى وده مش بكيفى حسب الأعمال اللى بتتعرض عليا ولأنى بنتقى أدوارى ومفيش فنان بيقعد فى البيت بمزاجه أنا يمكن أقول إن كل اللى جانى كانت حاجات عادية بالنسبالى لا يمكن أقول كده إطلاقا”.



وأضافت: “كل أعمالي أرهقتنى إحنا مهنتنا صعبة للغاية وكل عمل بياخد من صحتنا وعمرنا وبياخدنا من أهالينا وبياخدنا زمن حاجات كتير أوى وافتكر كنت بعمل آخر جزء فى مسلسل نصيبى وقسمتك كنا بره بيتنا حوالى 36 ساعة وفى أبو العروسة من التعب بعد ما خلصت روحت المستشفى”.

وتابعت: “بحاول أغير جلدى وأعمل أدوار متنوعة وحاولت بشتى الطرق إنى أبين موهبتى حسب العمل اللى بيتعرض عليا، وكذا حاجة ممكن تكسرنى إن أنا لو اخترت بنى آدم سليط اللسان أو ممكن يمد إيده عليا أو أن الراجل المرتبطة بيه يحسسك إنك ولا حاجة كل ديه حاجت تكسر أى ست”.

وعن والدتها فقالت: “أمى الله يرحمها كانت بطفش العرسان منى لأنها كانت متعلقة بيا وكانت صاحبتى أوى وتحولت إلى بنتى لما تعبت وكانت بتخاف عليا أوى خاصة أن علاقتها بوالدى مكنتش حياة طبيعية وانفصلوا فكانت خايفة عليا أوى أن أنا ممكن اتاذى”.

واختتمت قائلة: “اتبسطت أوى بمشاركتى كضيفة شرف فى الكبير أوى 6 النهاردة استمتعت استمتاع غير طبيعى الكاست كان حلو أوى كل الناس كانت هايلة ده غير إن مكى تحسيه من جواه تلقائى موهوب وكان نفسى أكمل أكتر”.