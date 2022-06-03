شاهد .. نجمة مسلسل العشق الممنوع تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتظهر بالمايوة الخادش وبكل جرأة !!

انت الان تتابع خبر نجمة مسلسل العشق الممنوع تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتظهر بالمايوة الخادش وبكل جرأة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الممثلة التركية بيرين_سات صورة لها ارتدت فيها المايوه أثناء تواجدها على شاطيء البحر مع صديقتيها المقربتين، وقالت: محاطة بالحب.

بيرين المعروفة في الوطن العربي بإسم (فاطمة)، كانت عانت في الفترة الأخيرة بعد شائعات طلاقها من زوجها الفنان كنان أوغلو، وحى اللحظة لم تؤكد بيرين الخبر رغم أنها خلعت خاتم الزواج وحذفت كل صوره.

وكان هاجم الناقد التركي ايمره دونغوا بيرين بطريق تفتقد لكافة المعايير الأخلاقية، ووصفها بالعاهرة التي يجب أن ترمى في السجون، وقال إنه يؤيد تشديد الرقابة على الأعمال التلفزيونية ومنع مشاهد القبلات التي لطالما قدمتها الدراما في تركيا!