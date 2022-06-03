شاهد .. حكاية ليلة خروج مها الصغير مطلقة من منزل أحمد السقا.. تنبهت لسلوكه الغريب فطلبت الطلاق فوراً وفضحت سره الخطير والمخفي أمام الملأ !!

انت الان تتابع خبر حكاية ليلة خروج مها الصغير مطلقة من منزل أحمد السقا.. تنبهت لسلوكه الغريب فطلبت الطلاق فوراً وفضحت سره الخطير والمخفي أمام الملأ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

تزوج الفنان أحمد السقا من مها الصغير عام 1999 عن قصة حب اندلعت في كواليس تصوير فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

وكانت مها طالبة بالجامعة وقت التصوير، وأنجبا "ياسين وحمزة ونادية"، وكانت قد ترددت شائعات انفصالهما أكثر من مرة، ولكن لم يتم تأكيد الخبر من الطرفين في أي مرة. قبل أن تكشف مؤخراً تعرضها للطلاق مرتين.

أزمة طلاقها من السقا

وكانت مها الصغير قد كشفت لأول مرة عن أسرار جديدة ومفاجأة مدوية بشأن علاقتهما الزوجية، وذلك خلال لقائها في برنامج CutheCrap المذاع عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حينها أكدت مها الصغير أنها انفصلت عن زوجها الفنان أحمد السقا مرتين سراً، مشيرة إلى أن الطلاق الأول حدث بعد إنجاب أطفالهما الثلاثة، ثم عادت لعصمته.

وأشارت بأن الخلافات والمشاكل الزوجية تجددت بسبب عصبية زوجها ليحدث الطلاق للمرة الثانية، ولكنهما تجاوزا الخلافات فيما بعد وعادا مرة أخرى.

أما زوجها السقا فقد خرج لاحقاً مؤكداً أنه هو السبب في انفصال زوجته عنه مرتين، وأنها تحملته وتحملت طبائعه كثيراً، ويعود الفضل لها في الإبقاء على حياتهما الزوجية قائمة حتى اليوم.

وقالت مها الصغير خلال حديثها عن فترة الطلاق: "اتطلقنا مرتين بسبب الخلافات، انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي".

وتابعت: "أنا اتجوزت أحمد وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة واطلقنا ورجعنا مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت بسعى دايما لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي"، متابعة: "أنا في الأول كنت مطيعة جدا لكن كانت جوايا خناقة، عارفة لما تكوني بتحبي حد أوي فبتبقي ضايعة، كنت دايما بسكت علشان أتفادى الخناقات".

واختتمت حديثها في إشارة منها للسقا قائلة: "أنا عندي طموح زي ما أنت عندك وعندي أحلام إني اشتغل زي ما انت عندك، ويمكن يكون الطلاق حصل أكتر من مرة لأننا اتجوزنا صغيرين أوي".