شاهد .. مهنة آثار الحكيم قبل النجومية والثراء ستصدمك حتماً والمفاجأة الكبرى في مؤهلها الدراسي والذي أخفته عن الكل !

انت الان تتابع خبر مهنة آثار الحكيم قبل النجومية والثراء ستصدمك حتماً والمفاجأة الكبرى في مؤهلها الدراسي والذي أخفته عن الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

احتفلت الفنانة آثار الحكيم مؤخرا، بعيد ميلادها، وسط أسرتها والمقربين منها؛ الذين تمنوا لها أن يكون هذا العام سعيدًا عليها، وأن تحقق فيه جميع أمنياتها.

ويعتبر الفنان القدير سمير غانم، هو السبب وراء دخول آثار الحكيم عالم الفن، حيث أنه أول من اكتشفها، وقدمها للمنتج رياض العريان، الذي تعاقد معها بعقد احتكار لمدة 5 سنوات، وأسند لها بطولة فيلم بلا عتاب مع الفنان يوسف شعبان.

وتحدثت آثار الحكيم عن أول لقاء لها مع الفنان سمير غانم، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج الستات ميعرفوش يكذبوا، حيث قالت: أنا في أولى جامعة.. كنت كل إجازة صيف بشتغل، ولازم اعتمد على الله وعلى نفسي، وكل صيف كنت بشتغل في مهنة مختلفة، وكنت شغالة في فندق، وسمير غانم كان موجود فيه، وقالي لازم تمثلي.

وتابعت آثار الحكيم: مهنة التمثيل مكنتش في بالي، ولا عمري حلمت بيها ولا مخططة لها.. أنا كنت مقدمة على ماجيستير ودكتوراه كوني درست بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة عين شمس، لكن الدنيا بتدي الحاجة للي مش عايز.. أستاذ سمير قدمني للمنتج رياض العريان، وبخبرة أستاذ رياض أول حاجة قدمني لبطولة مطلقة، وبعدها اشتغلت في التمثيل.

وتحدثت آثار الحكيم عن إمكانية عودتها للفن مرة أخرى، بعد إعلان اعتزالها في الفترة الماضية، حيث قالت: أنا اكتشفت أني معتزلة من 10 سنين، وربنا يثبتني.