شاهد .. حبيبة الفنان المصري تامر حسني السابقة تتعرض لخطأ طبي كبير.. لن تصدقوا ما حدث لها بالتفاصيل !

انت الان تتابع خبر حبيبة الفنان المصري تامر حسني السابقة تتعرض لخطأ طبي كبير.. لن تصدقوا ما حدث لها بالتفاصيل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

أطلت الفنانة المغربية جليلة على متابعيها ومحبيها على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال فيديو قصير، تداوله المتابعون بشكل كبير عبر صفحاتهم الخاصة، وظهرت ​جليلة المغربية​ بالفيديو وهي تطمئن المتابعين عن حالتها الصحية معبرة عن استيائها لما حصل معها ومؤكدة أنها سوف تحصل حقها عبر القانون.

وعلقت جليلة وقالت: "مساكم جميل.. مساكم جميلة الجميلات ومريضة المريضات.. طبعا تكلمت وقلت لكل المتابعين إني أنا بس أخرج بالسلامة رح أتكلم.. مش بس كلام وراح فرجيهم كل الدلائل والأوراق والتقارير اللي عندي.. وإن شاء الله رب العالمين والقانون راح ياخد لي حقي".



وفي التعليقات قال أحد المتابعين: "فيها مرض اسمه جميله الجميلات وهوس تامر حسني"، في إشارة أن ما يحصل معها من أعراض صحية هو بسبب تعلقها بتامر حسني.