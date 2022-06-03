شاهد .. بطل مسلسل الاختيار يتجاوز الحدود و يباغت منى الشاذلي بقبلة مفاجئة على الهواء مباشر.. اتفرج ردة فعلها الصادمة !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر بطل مسلسل الاختيار يتجاوز الحدود و يباغت منى الشاذلي بقبلة مفاجئة على الهواء مباشر.. اتفرج ردة فعلها الصادمة !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

تعرضت الإعلامية المصرية الشهيرة منى الشاذلي، لموقف محرج أمام الجمهور أثناء استضافتها للفنان خالد الصاوي في برنامج معكم للحديث عن دوره في مسلسل اللي ملوش كبير الذي عرض في رمضان قبل الماضي.

وقبّل الفنان خالد الصاوي يد الإعلامية منى الشاذلي على الهواء بعدما تعرضت الإعلامية لـ «خضة» عندما تلا الفنان خالد الصاوي جملة من أحد مشاهد مسلسل «اللي مالوش كبير»، ليقوم على الفور ويقبل يدها وسط تصفيق الجمهور، وردت عليه «الشاذلي» وهي تضحك بسبب الموقف «أنت مجنون» مع تحريك يديها حول رأسها.

وقال «الصاوي»، إن صديقات زوجته يسألونها إذا كنت أفعل معها في الحقيقة ما فعلته في دوري بمسلسل «اللي مالوش كبير» الذي كان عنيفا، لافتا إلى أن العنف في التمثيل يتطلب مهارة من الشخص ومن التصوير والإخراج، مؤكدا أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تمتلك موهبة قوية، وكذلك الفنان كريم عبدالعزيز متابعا: «يعني أنا أمثل أدوار تقوم مراتي عليا».