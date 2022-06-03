شاهد .. هل حقاً عادل إمام لم يصلي ركعة واحدة في حياته ؟؟.. ما كشفه رياض الخولي أمام الملأ صدم الكل ولم يكن متوقع !!

انت الان تتابع خبر هل حقاً عادل إمام لم يصلي ركعة واحدة في حياته ؟؟.. ما كشفه رياض الخولي أمام الملأ صدم الكل ولم يكن متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان رياض الخولي عن مفاجأة تخص أسرة الفنان عادل إمام من جانبها الديني.

وقال الخولي في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة" إنه خالط أسرة الزعيم ولمس جزءًا من الالتزام الديني لديه ولدى نجليه محمد عادل إمام و رامي إمام.

وأشار الخولي إلى أن محمد عادل إمام يتميز بالموهبة وتفاجأ من جودة أدائه بعدما مثلا سويا في مسلسل هوجان.

فيما رد محمد إمام على حديث الخولي قائلا: الفنان الكبير رياض الخولي اللي اتشرفت بالشغل معاه.