شاهد .. زوجة الفنان الراحل سمير صبري تخطف أنظار المصريين والعرب بجمالها الشديد في أول ظهور لها.. اتفرج (صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة الفنان الراحل سمير صبري تخطف أنظار المصريين والعرب بجمالها الشديد في أول ظهور لها.. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

لا تزال هناك الكثير من الأسرار التي لا يعرفها الجمهور عن الفنان الراحل سمير صبري ومنها زوجته الوحيدة وأم نجله الوحيد والتي استمرت معه لمدة 4 سنوات قبل أن تتركه وتعود لبلدها في إنجلترا من جديد.

الفنان الراحل سمير صبري وزوجته البريطانية ونجله الوحيد ما زالت تعد سرًا من أسرار الفنان الراحل، التي دفنت مع جثمانه فى محافظة الإسكندرية.

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من هي زوجة سمير صبري؟ زوجته عملت مدرسة لغة إنجليزية بالقاهرة، وهي فتاة إنجليزية حسناء والدها يعمل في السلك الدبلوماسي بالسفارة في القاهرة والدها كان يرفض زواجها من سمير لكونه مصريًا، ويريد أن تتزوج إنجليزيًا.

والدها حاول أن ينهي عمله بالقاهرة ليعود بإبنته لبلاده، ولكنها فضلت الحياة في مصر مع زوجها سمير صبري،

زوجته تُدعى «مورين» وهي المرأة التي تمنى أن يمضي سمير صبري العمر بجوارها وتزوجها وعمره 19 عامًا، وأنجب منها طفلا، وهو في عمر 20 عامًا حينها.

انفصل سمير صبري عن زوجته بعد 4 سنوات حاولت إبعاده عن الفن والسفر معها إلى إنجلترا رفقة نجلهما.

إبنه “حسن” ظل معه يدرس في مصر. تخرج ابنه من كلية فكتوريا بمحافظة الإسكندرية نفس الكلية التى درس فيها، ويعيش الابن في مدينة نيوكاسل وهي مدينة والدته وتخطى الآن عمره الـ37، ولديه 3 أبناء على حسب تصريحات الفنان الراحل.

قصة حب مع سماح أنور أما عن زواجه من الفنانة سماح أنور، فأكد “صبرى” أنه فكر فى الارتباط والزواج منها إلا أن فارق العمر بينهما جعله يتراجع عن مصارحتها بمشاعره تجاهها، إذ يكبرها بـ22 عاما، ولكنه أحبها حبا شديدًا وتمنى الزواج منها، وذلك بحسب تصريحات إعلامية له.

ولاحقت سمير صبري وسماح أنور الكثير من الشائعات بشأن الزواج، وهو ما نفته سماح أنور نهائيا، وقالت إنها تزوجت مرة واحدة فقط من عاطف فوزي، وهو طيار وانفصلت عنه بسبب خيانته، وأنجبت منه نجلها شادي، وقد أنكرت لسنوات أنه ابنها الحقيقي وقالت إنه بالتبني، ولكنها اعترفت بعد سنين طويلة أنه نجلها، وأخفته؛ لأن زواجها كان سريا نزولا على رغبة والديها اللذين لم يريدا أن تتأثر مسيرتها الفنية بالزواج.

وفي شهر فبراير الماضي، أبدت الفنانة، سماح أنور، استياءها من التصريحات التي صدرت من مواطنها الناقد الفني طارق الشناوي الذي أكد أنها زارت الفنان سمير صبري في المستشفى الذي يمكث فيه بعد مروره بأزمة صحية، بعد أن كانت على خلاف معه دام عدة سنوات، لكنها قررت إسدال الستار على كل تلك الخلافات.

وصرحت سماح أنور سابقًا، بأن الحديث عن وجود خلافات سابقة بينها وبين سمير صبري كلام غير حقيقي، وليس له أي أساس من الصحة، مشيرة إلى أنه لم يحدث بأي وقت من الأوقات خلاف بينهما، بل وصفته بأنه بمثابة واحد من أقربائها، والعلاقة بينهما طوال الوقت كانت طيبة للغاية، وهي تكن له كل الاحترام والحب والتقدير، ولم تفهم أسباب خروج مثل تلك الأقاويل عليهما.

رحيل سمير صبري ورحل الجمعة 20 مايو، الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، بعد صـراع مع مـرض القلب.

ورقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة فى الصمام “الميترالي”، وأجرى وقتها قسطرة في القلب