شاهد .. النجمة غادة عبد الرازق تكشف دون ذره خجل عن التنازل الذي قدمته من أجل دخول المجال الفني .. ستصاب بالصدمة !

انت الان تتابع خبر النجمة غادة عبد الرازق تكشف دون ذره خجل عن التنازل الذي قدمته من أجل دخول المجال الفني .. ستصاب بالصدمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، مؤخراً ضيفة على برنامج نجوم مع إيمان، والذي تقدمة الإعلامية إيمان بسيوني.

وتحدثت غادة عبدالرازق، خلال اللقاء عن الكثير من أسرار حياتها الشخصية، وعن بدايتها الفنية والتنازلات التي قدمتها لدخول المجال الفني.

وقالت النجمة المصرية: في بداياتي ارتضيت أن أكون كومبارس، وأهلى كانوا يقولوا يا كومبارس، وكنت أقول لهم شاهدوا الكومبارس ستصبح إيه في يوم من الأيام.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق، هو مسلسل "لحم غزال"، وتدور أحداثه حول تنكر "عالية" في شخصية "غزال"، لكي تبحث عن نجلها الذي اختفى فجأة، وتُقرر "عالية" أن تعيش في منطقة عشوائية مليئة بتجار المخدرات، وتضطر لاستخدام الحيل والعنف لكي تصل لنجلها المفقود.