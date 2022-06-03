شاهد .. مبروك عطية ينفعل ويهين هذه المتصلة : عيب عليك مينفعش ده يحصل بينك وبين جوز بنتك كل يوم !!

انت الان تتابع خبر مبروك عطية ينفعل ويهين هذه المتصلة : عيب عليك مينفعش ده يحصل بينك وبين جوز بنتك كل يوم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

دخل أستاذ الدارسات الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور مبروك عطية، في وصلة ردح مع متصلة على الهواء؛ عندما قالت له إن زوجها طلقها بسبب أن زوج ابنتها رأي ذراعها.

وقالت أم عبد لله للشيخ عطية في إحدي حلقات برنامجه على قناة "دريم" إن زوجها رمي يمين الطلاق عليها أمام أولادها، وأنها لا يهمها الطلاق ولكن يهمها سبب الطلاق، وسبب الطلاق أنها كانت تجلس مع ابنتها وزوجها في شقتها وكانت ترتدي جلبابا يظهر ذراعيها.

ورد عليها عطية أنه يجب عليها عند الخروج أن ترتدي ملابس محتشمة؛ وهو ما دفع المتصلة للرد بأنها كانت ترتدي ملابسة حشمة؛ الأمر الذي دفع عطية للقول:" "أنا بسمع أنت قولتى إني جسمك بان، وجوزك بيغير عليكي، وبعدين جوز بنتك قاعد بيهبب إيه ماياخد بنتك ويروحوا يرقصوا في شقتهم، ميقعد يتفرج هو والمزة ويجي يقعد عندكم 3 دقايق هو عايز ايه ما ياما قعد وقدمنا له المحشي والكباب مايقعودو في شقتهم ياختي عليكي ياحلوة، ماانتى قولتي ميهمنيش الطلاق وبعدين هو جوز بنتك المحرم عليكي ليقوم القيامة تقعدي معاه بنص كوم لو ابنك اللي مخلافه مينفعشي تقعدي معاه كده، هييجي جوز بنتك تقعدوا مع بعض سوا ياما القمر على الباب".