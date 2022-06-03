شاهد .. طلبوا من كريستيانو رونالدو رأيه الصريح في محمد صلاح.. فكانت إجابته صادمة.. لن تصدقوا ماذا قال ؟!

انت الان تتابع خبر طلبوا من كريستيانو رونالدو رأيه الصريح في محمد صلاح.. فكانت إجابته صادمة.. لن تصدقوا ماذا قال ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف نجم الكرة الكرة العالني كريستيانو رونالدو ونجم مانشستر يونايتد أن هناك فوارق واضحة بينه وبين محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وقال رونالدو في حوار سابق: "صلاح لا يشبهني، بل نختلف تماما ألعب بيميني وهو لاعب أعسر، أنا طويل القامة وهو قصير نسبيا، كما أجيد ضربات الرأس".

وأضاف: "دائما تتم مقارنتي بلاعبين آخرين، أنا مختلف عن أي لاعب آخر، وكذلك محمد صلاح يختلف عن غيره من اللاعبين".

وأشاد الدون بالنجم المصري قائلا: "لقد أدى صلاح موسما رائعا مع ليفربول سواء في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وتابع: "أنا متحمس دائما سواء عندما فزت باللقب الأول لدوري الأبطال أو في المناسبات الأخرى، لأنها بطولة مهمة للغاية والأقوى على مستوى الأندية".

ورد محمد صلاح بقوله: إن المنافسة بينه وبين رونالدو ليست شخصية، وهي منافسة من أجل التتويج ببطولة قارية هامة هي أبطال أوروبا، وأن كل منهما يسعى لتحقيق المجد لفريقه.

يذكر أن محمد صلاح خسر نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي مع فريقه ليفربول الإنجليزي بهدف لصفر أمام ريال مدريد الأسباني .