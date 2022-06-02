شاهد .. تعرف على شكل الإعلامية منى الشاذلي قبل ’’البوتوكس والفيلر‘‘.. لن تستطيع التعرف عليها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر تعرف على شكل الإعلامية منى الشاذلي قبل ’’البوتوكس والفيلر‘‘.. لن تستطيع التعرف عليها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/03 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل صورة نادرة للإعلامية منى الشاذلي في زمن شبابهما، حيث كانت في بداية عملهما بالمجال الإعلامي.

وبدت الإعلامية الشهيرة في تلك الصورة بملامح طبيعية وبسيطة وظهرت بقصة الشعر الكاريه الأسود بدون أي عمليات تجميل، لكنها عملت على تطوير جمالها مع الحفاظ على ملامحها الطبيعية من خلال البوتوكس والفيلر وتغيير طريقة مكياجها.

وهذا ما اكدت عليه تعليقات المتابعين، كما أكد عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا أنها مازالت تحتفظ بالكثير من ملامحها القديمة، وأصبحت تختار إطلالات أكثر أناقة.

يشار أن منى الشاذلي ولدت في القاهرة عام 1973، ودرست في الجامعة الأميركية بالقاهرة.

عملت بالعلاقات العامة في شركة المقاولون العرب، وبدأت حياتها الإعلامية بالالتحاق بالعمل في شبكة راديو وتلفزيون العرب التي كانت تبث من العاصمة الإيطالية روما، بعد نجاحها في مسابقة اختيار المذيعات.