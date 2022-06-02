شاهد .. ظهور مفزع وكارثي للفنانة الجميلة آثار الحكيم.. اتفرج كيف غدر بها الزمن وغير ملامحها المُلفتة للإنظار !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع وكارثي للفنانة الجميلة آثار الحكيم.. اتفرج كيف غدر بها الزمن وغير ملامحها المُلفتة للإنظار !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل صورة حديثة للنجمة المصرية آثار الحكيم في ظهور نادر لها بعد سنوات من الغياب عن الأضواء.

وبدت آثار الحكيم بملامح مختلفة تماماً صدمت الجمهور حتى أن البعض لم يتعرف عليها أبداً.

صورة آثار الحكيم بعد أن تبدلت ملامحها تماماً تم تداولها بشكل واسع على السوشيال ميديا، واعتقد البعض أنه تشبه الفنانة ميادة الحناوي في حين اعتقد آخرون أنها تشبه السياسية المصرية هالة السعيد.

وربط الجمهور بين تغير ملامحها مع النظارة الطبية ووزنها الزائد بهذا الشكل وبين جرعات الكورتيزون التي قد تكون حصلت عليها مؤخراً كنوع من العلاج بعد التقدم في سن والإصابة ببعض الأمراض.

الحقيقة أن الفنانة آثار الحكيم تبلغ من العمر 62 عاماً لأنها ولدت في أغسطس من عام 1958 وكانت تُعد من أجمل نجمات جيلها غير أن السن والمرض بجانب التدخين كلها أمور أثرت على شكلها بدرجة كبيرة.