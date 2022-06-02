شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. ظهور زوجة ثانية لحسن الرداد غير إيمي سمير غانم !! أول تعليق منه ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. ظهور زوجة ثانية لحسن الرداد غير إيمي سمير غانم !! أول تعليق منه ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

أشعل الفنان حسن الرداد ضجة كبرى بعد حديثه عن زوجة ثانية له غير زوجته إيمي سمير غانم.

حديث الرداد جاء بعد شائعة عن وجود زوجة أولى في حياته على موقع غوغل حيث جاء رد فعل الفنان حسن الرداد مفاجئاً.

فبعدما تم سؤاله عما ورد في غوغل، من وجود زوجة أولى له قبل الفنانة إيمي سمير غانم، رد بشكل طريف، خلال حوار سابق مع الإعلامي رامي رضوان.

سأل في البداية رامي رضوان ضيفه حسن الرداد هل يتصفح غوغل لمعرفة آخر ما كتب عنه؟ فجاءت إجابته بالنفي، وهنا رد عليه المذيع بكشفه ما يبحث الناس عنه بشأنه، وكان من ضمن البحث عن زوجته الأولى وأولاده.

رد حسن الرداد سريعاً فور سماعه ما يبحث الناس عنه، ليقول بطرافة: “بريء يا بيه” ثم يقسم على الهواء بعدم صدق هذا الكلام.

من جهة أخرى، أضفت الفنانة إيمي سمير غانم جواً طريفاً على لقاء زوجها حسن الرداد مع رامي رضوان زوج شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، عندما قالت في بداية مكالمتها الهاتفية على الهواء إنها لا تصدق حالة الحديث الجدي الذي يجرى بينهما على الشاشة، مضيفة أنها قررت إجراء الاتصال حتى تكسر الجمود وتضيف بهجة قليلاً.

كما أشادت إيمي سمير غانم بتمثيل زوجها حسن الرداد وأعماله الفنية، مؤكدة على أنه من الممثلين الذين يستطيعوا تقديم كل الأدوار، ولكنها تتمنى في الفترة المقبلة أن يقدم عمل أكشن به مزيج من الرومانسية والكوميديا.

وأبدى حسن الرداد استياءه من شائعة انفصاله عن زوجته إيمي سمير غانم، التي تنطلق عليهما بشكل متكرر عبر مواقع السوشيال ميديا، واصفاً الأمر بالسخيف