شاهد .. النجمة هيفاء وهبي تُشعل الأنترنت وتستلقي على بطنها في أخدش جلسة تصوير على الأطلاق !! (اتفرج صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ مجموعة صور جديدة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي استعرضت فيها فستانها الأخضر من دار أوسكار دو لا رينتا مع حذائها ذو كعب عالي باللون الاصفر الرائج كثيرا في هذا الموسم واستلقت هيفا في صالون بيتها المميز ونال عدد كبير من الاعجابات بجمالها وأناقتها وأزيائها.



ولاق الفستان الاخضر بها الى حد بعيد ونسقت معه مجوهرات ذو احجار صفراء لتليق مع الحذاء وتعتبر هيفا رمز في عالم الموضة والجمال ومعظم الشابات ينتظرن جديدها لكي يقلدنها.