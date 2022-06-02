شاهد .. نهلة سلامة طلب منها زوجها أمراً صادماً ليلة الدخلة فطلبت ورقة طلاقها فوراً.. سألوها ففضحت ماذا كان يريد أن يفعله دون خجل !

انت الان تتابع خبر نهلة سلامة طلب منها زوجها أمراً صادماً ليلة الدخلة فطلبت ورقة طلاقها فوراً.. سألوها ففضحت ماذا كان يريد أن يفعله دون خجل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة نهلة سلامة أسراراً مفاجئة عن كواليس حياتها الزوجية، وأسباب طلاقها من أزواجها.

وحَلّت نهلة سلامة ضيفة في وقت سابق في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي كانت تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وخلال الحلقة أطلقت عدة تصريحات ردت فيها على العديد من الاتهامات له بأنها «ممثلة جريئة»، كما كشفت في البرنامج عن عدد زيجاتها وأنّ واحدة منها استمرت 48 ساعة فقط.

صرّحت نهلة سلامة، خلال الحلقة، بأنها تزوجت 4 مرات وبقيت 15 عاماً بلا زواج، كما نَفَتَ زَواجها من الفنان المصري محمد فؤاد، وأيضاً نفت زواجها بشخص يصغرها بـ8 سنوات».

وكشفت نهلة سلامة عن أنّ إحدى زيجاتها استمرت 48 ساعة فقط، حيث كانت لشخص من خارج الوسط الفني، موضحة أنّ سبب فشل الزواج بهذه السرعة هو طلب زوجها عدم الذهاب إلى المسرح، وفي تلك الفترة كانت ملتزمة بعقود وشروط جزائية معهم، كما طلب منها التوقّف عن التمثيل، وردت قائلة: «تجوزت من خارج الوسط الفني وتطلقت في صباحية ليلة الدخلة».

زواجي من محمد خان استمر 4 أشهر

كما تحدثت نهلة عن زواجها من المخرج محمد خان، وقالت: «لم أتزوج محمد خان من أجل زيادة أعمالي الفنية، إذ كنت مبهورة بفنه وبه، وزواجنا دام حوالي 4 أشهر».

ونفت نهلة ما صرحت به الراقصة دينا حول حصولها على الدور في فيلم «مستر كاراتيه»، بسبب علاقتها بمخرجه محمد خان.

وقالت: «غير صحيح بالمرة، وقتها قدمت العديد من الأفلام وشاهدني محمد خان وطلبني للدور، وقرار مشاركة ممثل ليس قرار المخرج وحده، كما أنّه فيلم لأحمد زكي وهو يوافق على كل شيء».