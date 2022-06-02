شاهد .. ليه رفضتي دور زوجة نور الشريف الثانية في الحاج متولي ؟؟ عبلة كامل تجيب دون تردد وتكشف المستور !!

انت الان تتابع خبر ليه رفضتي دور زوجة نور الشريف الثانية في الحاج متولي ؟؟ عبلة كامل تجيب دون تردد وتكشف المستور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

من منا لم يشاهد مسلسل الحاج متولي، الذي طالما امتعنا بحلقاته التي تدور بشكل عائلي وكوميدي، جعلنا نتلهف عليه كلما عرض على إحدى الشاشات.

ومن الممكن أن لا تصدق بعد مرور 22 عامًا على عرض هذا المسلسل، فقد تم إنتاجه عام 2001، وحظى بإعجاب المشاهدين ونجح بشكل كبير.

وكانت إحدى أبطال هذا المسلسل هي الفنانة القديرة ماجدة زكي والتي أبدعت في تقديم دور أمينة الزوجة الثانية للحاج متولي بعد وفاة زوجته الأولى زبيدة.

وقدمت ماجدة الزكي الدور بشكل عبقري، حيث دمجت بين الدراما والكوميديا في آن واحد، وهو الشيء الذي من الصعب تنفيذه عمليًا في الفن.

وهناك مفاجأة لا يعلمها أحد من محبي مسلسل عائلة الحج متولي وهي، أن هناك ممثلة أخرى كانت مرشحة لدور امينة بدل ماجدة زكي ولكن هناك سبب منعها من المشاركة، ففازت ماجدة زكي بالدور.

إنها الفنانة الكبيرة عبلة كامل التي اعتذرت عن الدور وبررت رفضها آنذاك بانشغالها بتصوير مسلسل “حديث الصباح والمساء”، فعرض الدور على الفنانة ماجدة زكي، التي ساهمت في نجاح العمل.

مسلسل “عائلة الحاج متولي” بطولة الفنان نور الشريف، ماجدة زكي، غادة عبدالرازق، سمية الخشاب، فادية عبدالغني، رجاء الجداوي، ومصطفى شعبان، رانيا يوسف، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج محمد النقلي.