شاهد .. هل تذكرون طفلة طيور الجنة ’’لين الصعيدي‘‘.. لن تصدقوا كيف ظهرت اليوم بجمال صارخ بعد أن تزوجت والمفاجأة الصادمة في مهنتها الجديدة !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر هل تذكرون طفلة طيور الجنة ’’لين الصعيدي‘‘.. لن تصدقوا كيف ظهرت اليوم بجمال صارخ بعد أن تزوجت والمفاجأة الصادمة في مهنتها الجديدة !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

فاجأت نجمة قناة طيور الجنة ​الطفلة لين الصعيدي، جمهورها بإطلالة جديدة بعد أن أصبحت شابة في غاية الجمال.

وظهرت لين الصعيدي في الصور التي نشرتها على حسابها بموقع "أنستقرام" بدون حجاب وبدت شابة في غاية الجمال والأناقة.

وبعد تداول الصور بشكل واسع عبر الجمهور عن صدمته الكبيرة بسبب اختلاف لين التي عرفها الجمهور كطفلة في قناة طيور الجنة والتي قال رواد مواقع التواصل أنها تزوجت وأصبحت ربة بيت.

فيما تفاعل البعض بسبب أن لين أصبحت شابة فيما والدها لم يختلف شكله منذ سنوات، وقال البعض إن لين بدت كأنها زوجة أو خطيبة عمر الصعيدي وليس ابنته.

وأعرب الجمهور عن إعجابهم بلين الصعدي من خلال التعليقات، فعلقت متابعة: "صارت أكبر مني"، وقال آخر: "لين الصغينونه طالعة قمر نازل من السماء".

يذكر أن المتابعين تعرفوا على لين الصعيدي منذ مشاركتها وهي صغيرة في قناة طيور الجنة، حيث بدأت الغناء بالقناة مع والدها المنشد الأردني ​عمر الصعيدي​.