شاهد .. بوسي تنبّهت لسلوك زوجها المخجل فطلبت الطلاق فوراً.. النجمة فضحت سراً خطيراً للعلن كان مخفي منذ وقت طويل !

انت الان تتابع خبر بوسي تنبّهت لسلوك زوجها المخجل فطلبت الطلاق فوراً.. النجمة فضحت سراً خطيراً للعلن كان مخفي منذ وقت طويل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

اعترفت المطربة بوسي، خلال لقاء سابق ببرنامج الحريم أسرار الذي يقدمه الفنان أمير كرارة بتعرضها للخيانة.

وقال بوسي إن زوجها خانها مع صديقة مقرّبة منها وقالت إن استقلت تاكسي وتتبعته وراقبته حتى ضبطته رفقة راقصة، وضربته وضربتها، وطلبت الطلاق.

أضافت بوسي خلال استضافتها على قناة "النهار" المصرية، إن "زواجها استمر لمدة ثماني سنوات، وأكبر غلطة هي زواجي في سن مبكر".

وأضافت: "أنا بأخذ حقي، وضربت زوجي بإيدي، وبعرف أضرب كويس، وكنت بلعب في الشارع، وكل أصحابي أولاد، وكان نفسي أطلع ولد".

وعن أنواع الخيانة قالت "بوسي": "في راجل بيحاول يداري خيانته إنه يحسن في تصرفاته معاكي، وراجل تاني بيحاول إنه يبقى طبيعي وما يغيرش في معاملته؛ علشان متحسيش بحاجه".

وتابعت: "كان نفسي أتزوج راجل فيه حاجات بحبها، إنه يكون راجل جدع ومحترم وابن ناس، ويحترمني، وطبعا مالقتهاش في اللي تزوجته".

واحتفلت الفنانة بوسي قبل أيام بزواجها من هشام ربيع في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد لا بأس به من نجوم الفن