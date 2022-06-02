شاهد .. عروس سعودية تكتشف سلوكًا مثيرًا في عريسها بعد 3 أشهر من الزفاف وتذهب به إلى الطبيب ليخبرها بالسر الصادم والذي جعلها تطلب الطلاق فورًا !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر عروس سعودية تكتشف سلوكًا مثيرًا في عريسها بعد 3 أشهر من الزفاف وتذهب به إلى الطبيب ليخبرها بالسر الصادم والذي جعلها تطلب الطلاق فورًا !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

قضت محكمة الأحوال الشخصية في السعودية، بفسخ نكاح عروس بعد رفعها دعوى قضائية ضد زوجها ادعت أنه بعد زواجها منه بـ3 أشهر بدأت تشعر بتصرفات غريبة عليه.

وقالت العروس في دعواها، إن زوجها أصبح لا يريد الذهاب للعمل وكثير الشك وفي بعض الأوقات لديه هلوسة غير مفهومة وتخيلات بأن أشخاص يريدون اقتحام المنزل، مشيرة: "تطور الأمر بأنه يتطاول عليها بالشتم والشك بها"، وفق صحيفة "الوطن".

ولفتت الزوجة، إلى أنها حاولت بكافة الطرق مساعدته للتخلص من هذه العادات حتى أقنعته بالذهاب لطبيب نفسي، وبعد ذلك علمت من المختص النفسي أنه يعاني من مرض الانفصام، قامت بمواجهة الزوج الذي اعترف بأنه يعاني من ذلك منذ أكثر من عامين.

وتابعت أنها لم تعد تتحمل تصرفاته وطلبت منه الطلاق، ولكن رفض مما دفعها لطلب فسخ النكاح عن طريق المحكمة، وبعد النظر في القضية والاطلاع على ما قدمته الزوجة من تقرير طبي يثبت ذلك تم الحكم لصالحها بفسخ عقد النكاح، حيث إن الزوج أخفى عن الزوجة عيباً أثناء كتابة العقد، مما أوجب فسخ النكاح.