شاهد .. إبنة ياسمين صبري تخطف أنظار المصريين بأول ظهور لها بعد أن كبرت وصارت غاية في الجمال.. ولهذا السبب أنكرت الفنانة وجودها ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر إبنة ياسمين صبري تخطف أنظار المصريين بأول ظهور لها بعد أن كبرت وصارت غاية في الجمال.. ولهذا السبب أنكرت الفنانة وجودها ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

تعتبر الفنانة ياسمين صبري، من الشخصيات المثيرة للجدل والتي يبحث الجمهور دائما عن أخبارها، فلذلك تتصدر محرك البحث لموقع جوجل العالمي، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها برفقة بنت صغيرة مؤكدين أنها ابنتها.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصورة، مؤكدين أنها ابنتها من الزوج الأول وتنازلت وتخلت عنها من أجل الدخول في الوسط الفني والتمثيل والزواج من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، كانت متزوجة من قبل زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، من طبيب يدعى «محمد. ع» ولكن وقع الانفصال بسبب وجود مشكلات عديدة بينهما، وخاصة أنه متزوج من قبلها.

ولكن في المقابل كان قد نفى والد الفنانة ياسمين صبري تلك الأقاويل المتدولة، مؤكدا أنها لم تنجب نهائيا سواء من زوجها الأول أو الثاني.

الجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري قد فاجأت جمهورها ومتابعيها، وقررت العودة إلى الفن والتمثيل وذلك بعد أيام من انفصالها عن أبو هشيمة، بمسلسل جديد بمشاركة عدد من نجوم الفن منهم: الفنان أشرف عبد الباقي وطارق صبري ومحمود حافظ، والمسلسل الجديد يحمل اسم “الشادر”.