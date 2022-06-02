شاهد .. أوسم من والده بكثير.. حسين فهمي يصدم الجمهور بصورة مع نجله الوحيد.. شاهدوا جماله الذي خطف عقول الفتيات ! (صورة)

انت الان تتابع خبر أوسم من والده بكثير.. حسين فهمي يصدم الجمهور بصورة مع نجله الوحيد.. شاهدوا جماله الذي خطف عقول الفتيات ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

تبادل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تعود إلى الثمانينات للفنان حسين فهمي مع ولديه محمود ونيرة من زيجته الأولى من السيدة نادية محرم.

الصورة النادرة تبادلها النشطاء بكثرة بسبب غياب ولدي حسين فهمي من زيجته الأولى بالكامل عن الإعلام بينما الصحافة تركز على ابنته منة الله حسين فهمي من زوجته السابقة ميرفت أمين فقط.

يذكر أن حسين فهمي تزوج من السيدة نادية محرم فور تخرجه من معهد السينما ولكنهما انفصلا بعد انجاب طفلين.

تعليقات النشطاء ركزت على أن ابني حسين فهمي لا يشبهانه أبداً ولم يأخذا منه سوى بعض الملامح البسيطة بعكس منة ابنة ميرفت أمين فما رأيكم، في حين أعتبر أخرون ان هناك شبه كبير بينهما.