شاهد .. تحذير هـام وغير مبسوق إلى كل الاردنيين من هذا الخطر الكارثي والذي أنتشر بشكل كبير !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر تحذير هـام وغير مبسوق إلى كل الاردنيين من هذا الخطر الكارثي والذي أنتشر بشكل كبير !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المواطنين من التجاوب مع الرسائل النصية القصيرة أو رسائل البريد الالكتروني أو أي مكالمة دولية من قبل جهات مجهولة المصدر.

وأشارت الهيئة في منشور لها عبر فيسبوك أمس الأربعاء، إلى أن أغلب الرسائل التي تتضمن وعوداً بالربح أو مكافآت مالية، هي رسائل احتيالية وغير حقيقية.

وأضافت أن الرسائل التي يتم فيها طلب المساعدة الإنسانية أو الإفصاح عن معلومات بنكية أو شخصية أغلبها رسائل احتيالية.